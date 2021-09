Halo Infinite: avete ancora poco tempo per ottenere l'accesso alla Beta

Il percorso di avvicinamento al lancio di Halo Infinite sarà presto animato da un nuovo Test Multiplayer, al quale potrà partecipare un numero ben più cospicuo di videogiocatori rispetto a quello che l'ha preceduto qualche settimana addietro. Se volete unirvi anche voi, in ogni caso, dovete sbrigarvi.

Attraverso i propri canali social, i ragazzi di 343 Industries hanno spiegato che l'accesso al nuovo Test Multiplayer di Halo Infinite sarà consentito a tutti i videogiocatori che si iscriveranno al programma Insider entro e non oltre il 13 settembre 2021. Se vi siete già iscritti in passato, allora non dovete fare nient'altro (a parte attendere l'invito via mail), in caso contrario dovete effettuare l'iscrizione e completare il profilo prima che sia troppo tardi. Non dovete fare altro che dirigervi a questo indirizzo, cliccare sul pulsante "Sign Up" e seguire la procedura guidata assicurandovi di aver effettuato l'accesso con il medesimo account Microsoft che utilizzate per giocare su Xbox. Per essere sicuri di essere contattati dovete verificare il vostro indirizzo di posta elettronica, attivare la ricezione delle comunicazioni via email e scegliere la piattaforma di elezione. Entrare a far parte del programma Insider non ha alcun costo, inoltre è possibile uscirne in qualsiasi momento.

Per maggiori dettagli, potete guardare il video allegato in cima a questa notizia, confezionato appositamente dagli sviluppatori. Tra le modalità già confermate figurano l'Arena e Big Team Battle. Ne approfittiamo per ricordavi che il lancio della campagna single-player di Halo Infinite e del multiplayer gratis è fissato per l'8 dicembre su Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows 10, oltre che in Xbox Game Pass. La cooperativa e la Forgia arriveranno in Halo Infinite in un secondo momento.