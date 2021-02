Halo Infinite: gli autori di Gears 5 stanno contribuendo allo sviluppo?

Quello di Halo Infinite è un progetto davvero ambizioso e, in quanto tale, ha bisogno del massimo numero possibile di sviluppatori per lavorare ad ogni singolo aspetto del gioco. È proprio per questo che, stando alle ultime informazioni trapelate in rete, 343 Industries non sarebbe l'unico team all'opera sullo sparatutto.

Alcuni utenti hanno infatti analizzato i profili LinkedIn di alcuni sviluppatori di The Coalition, la software house responsabile dell'ultimo capitolo di Gears of War e parte integrante degli Xbox Game Studios, e hanno scoperto che il team sta contribuendo attivamente allo sviluppo del titolo con protagonista Master Chief da più di due anni. Nello specifico gli sviluppatori di The Coalition i cui profili LinkedIn vantano la presenza di Halo Infinite sono due: Adam Bodden, che dovrebbe aver contribuito al design degli ambienti, e Gutierrez Mares, che sembrerebbe invece aver lavorato agli effetti visivi. Purtroppo non si hanno informazioni ufficiali su tale collaborazione ed è quindi difficile stabilire quanto sia importante l'aiuto che i creatori di Gears 5 stanno dando a 343 Industries. In ogni caso è evidente come Microsoft stia facendo in modo che tutti i team appartenenti agli Xbox Game Studios si aiutino a vicenda, dal momento che in passato abbiamo già sentito di come Playground Games sia solita dare una mano dal punto di vista tecnico agli altri studi di sviluppo.

