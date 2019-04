Halo Infinite avrà una Battle Royale atipica e aprirà la conferenza E3?

A meno di due mesi dall'inizio dell'E3 2019, sono spuntati in rete nuovi rumor su Halo Infinite, uno dei giochi di casa Microsoft più attesi alla fiera losangelina. Questa volta sono partiti da una fonte piuttosto autorevole, ovvero dal giornalista Brad Sams di Thurrott, sempre ben informato sui fatti che riguardano la casa di Redmond.

Stando a quanto affermato da Sams, 343 Industries starebbe lavorando ad una modalità Battle Royale per Halo Infinite. Si tratterebbe, in ogni caso, di un'esperienza differente da quella offerta dai titoli di maggior successo del momento (Fortnite, PUBG e Apex Legends) e maggiormente in linea con la filosofia della serie. Nel luglio dello scorso anno, in realtà, 343 Industries affermò di non avere alcuna intenzione di includere una modalità del genere nel suo gioco. Probabilmente, nel frattempo hanno trovato un modo di implementarla, sebbene non in maniera convenzionale.

Lo stesso giornalista ha inoltre affermato che ad Halo Infinite potrebbe spettare l'onore e l'onere di aprire la conferenza E3 2019 di Microsoft con un trailer. Quest'evenienza ci sembra abbastanza probabile, dal momento che si tratta del prodotto di punta di Redmond. Tra l'altro, il media briefing dello scorso anno si è aperto proprio con il reveal di Halo Infinite e del suo ambizioso motore grafico, lo Slipspace Engine.

È bene precisare che nessuna di queste informazioni è stata confermata in via ufficiale dal team di Xbox. In ogni caso, rappresentano un'interessante spunti di discussione. Vi piacerebbe giocare ad una battle royale in stile Halo? Fatecelo sapere nei commenti! Cogliamo l'occasione per segnalarvi un altro rumor emerso in questi giorni, secondo il quale il budget del progetto ammonterebbe alla bellezza di 500 milioni di dollari.