Halo Infinite avrà la Battle Royale? Un file della Beta accende le speculazioni

Dopo una lunga attesa, 343 Industries ha finalmente permesso ad alcuni membri del programma insider la possibilità di provare Halo Infinite mettendo loro a disposizione una Technical Preview su XBox One, Xbox Series X|S e PC.

Il test ha ambizioni limitate (sono incluse solamente una modalità con i bot e un tutorial), ma si sta rivelando fondamentale per gli sviluppatori, che stanno raccogliendo i primi, vitali dati per garantire un lancio di successo. La curiosità dei giocatori è tuttavia tanta, e alcuni di loro hanno già approfittato del client per PC per effettuare delle operazioni di data mining, scoprendo qualcosa di potenzialmente interessante.

Rovistando tra i dati di gioco, dei fan hanno ritrovato un file audio registrato dal leggendario Jeff Steitzer, doppiatore che ricopre il ruolo dell'annunciatore nel multiplayer fin dal primissimo Halo Combat Evolved. Nella registrazione in questione Steitzer dice "Battle Royale", due parole che, come facilmente immaginabile, hanno generato diverse speculazioni e una domanda molto semplice: Halo Infinite includerà anche la Battle Royale?



Da diversi anni circolano dei rumor sulla possibile inclusione di una modalità Battle Royale in Halo Infinite - talvolta si è anche parlato di una variante atipica - ma 343 Industries non li ha mai confermati. Steitzer da sempre registra anche in nomi delle modalità, non a caso sono presenti anche le clip di Oddball, King of the Hill, Slayer, Juggernaut, Capture the Flag, Assault, Territories e Infected.

Chiaramente, la presenza del file "Battle Royale" non può essere considerata come una conferma. Quel file potrebbe essere lì per una lunga lista di motivi: 343 Industries, ad esempio, potrebbe aver preso in considerazione l'aggiunta della Battle Royale prima di abbandonare l'idea definitivamente, oppure potrebbe aver pensato di aggiungerla come parte del supporto post-lancio del multiplayer di Halo Infinite, che ricordiamo essere previsto per fine anno e in formato free-to-play. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali.