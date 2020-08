Halo Infinite avrà la Battle Royale? Spunta un retroscena dell'E3 2018

Nei giorni scorsi, 343 Industries ha lanciato una vera e propria bomba svelando che il multigiocatore di Halo Infinite sarà gratis per tutti, oltre che in grado di girare a 120fps su Xbox Series X. La notizia è stata prevedibilmente accolta con entusiasmo, e ha subito scatenato dei dibattiti sulle possibili modalità di gioco che verranno incluse.

Nel frattempo, da Reddit è emerso un rumor piuttosto interessante. Un utente afferma che in una scheda di un rivenditore giapponese Halo Infinite viene descritto come uno "shooter battle royale" (Batoru Roiyaru Shu--teingu), suggerendo quindi che nel multiplayer del gioco di 343 Industries possa essere inclusa anche una modalità battle royale.

L'informazione non può essere in alcun modo considerata ufficiale, dal momento che proviene dai listini di un semplice rivenditore. La scoperta, in ogni caso, ha dato il via a un acceso dibattito su Twitter, che ha generato qualche spunto interessante. Di particolare rilievo, a nostro parere, le parole di Colin Moriarty, giornalista, podcaster, co-fondatore di Kinda Funny e Chief Creative Officer dello studio di sviluppo Lillymo Games. Moriarty ha scritto che "Microsoft era pronta a mostrarla [la battle royale, ndr] all'E3 del 2018. È questo il motivo per il quale c'erano tutte quelle TV sul palco della loro conferenza. Hanno lasciato perdere quando hanno visto l'accoglienza riservata a Battlefield 5 durante la conferenza di EA. Non so se Halo c'ha ancora la battle royale, ma nel 2018 343 Industries la stava pianificando".

A un utente che si è mostrato diffidente, Moriarty ha risposto: "Che tu voglia crederci o meno, dipende da te. Posso solo fornire l'informazione. Non biasimo nessuno per essere scettico nei confronti di informazioni anonime. Ma - esattamente come per il remake di Demon's Souls, Ratchet per PS5 (in tempi recenti) - io riporto delle parole solo quando mi fido della fonte".

Halo Infinite includerà davvero una modalità battle royale? Impossibile saperlo con certezza al momento. I giocatori si pongono questa domanda da molto tempo, e già nell'aprile dello scorso anno Frank O'Connor di 343 Industries intervenne sull'argomento, senza tuttavia dare una risposta davvero definitiva. Il Franchise Development Director spiegò che parlare di battle royale è riduttivo, poiché la stessa modalità può essere declinata in tante varianti differenti. Tecnicamente, è possibile crearne una già adesso con la Fucina di Halo. O'Connor, infine, chiuse il suo intervento affermando che 343 Industries è "sempre interessata a grandi modalità con un sacco di funzionalità social".