Halo Infinite avrà più di una campagna? Lo suggerisce Waypoint

Questa mattina vi abbiamo raccontato dell'apertura del nuovo sito di Halo Waypoint, attraverso il quale tutti i giocatori potranno tenersi aggiornati sulle novità della saga, collegarsi con gli altri utenti e modificare l'aspetto del proprio Spartan. Un'analisi approfondita ha tuttavia rivelato un indizio da non prendere alla leggera...

Spostandoci tra le pieghe del portale e accedendo alla sezione "Games" dal menu in alto a sinistra, abbiamo scoperto la presenza di un pulsante denominato "Campaigns", in italiano "Campagne", che tra l'altro mostra un simbolo dei Precursori. Il plurale utilizzato ha ovviamente acceso la nostra curiosità innescando più di una domanda: Halo Infinte avrà più di una campagna? Ne verranno aggiunte di nuove dopo il lancio fissato per il prossimo 8 dicembre? 343 Industries non si è ancora espressa in merito, ma ciò apre le porte a scenari indubbiamente interessanti.

Per il momento Halo Waypoint indica la presenza di un'unica linea narrativa intitolata "Become", che abbiamo visto in azione nel recente video reveal della campagna di Halo Infinite. La sua descrizione recita: "Quando tutte le speranze sono perdute il destino dell'umanità è in bilico, Master Chief è pronto a confrontarsi con il nemico più spietato che abbia mai affrontato. Ricomincia daccapo ed entra nell'armatura del più grande eroe dell'umanità per vivere un'avvenura epica ed esplorare su larga scala un anello Halo".

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che oggi alle 14:00 è atteso un nuovo video di Halo Infinite. Ieri, invece, abbiamo scoperto tutti i dettagli sul Battle Pass del multiplayer gratis di Halo Infinite.