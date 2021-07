Halo Infinite avrà più campagne? Dataminer scoprono vari dettagli sulla trama

Con la Beta Tecnica in corso, Halo Infinite è attualmente al centro dell'attenzione degli appassionati, curiosi di scoprire sempre più dettagli e segreti sul nuovo episodio della storica serie Microsoft che proprio nel 2021 compie 20 anni. Emerge ora un altro aspetto molto interessante sulla nuova avventura di Master Chief.

Dalla app di Halo Waypoint è infatti emersa una voce al plurale, "Campaigns", che lascia chiaramente intendere come il prossimo titolo della serie firmata 343 Industries sarà composto da più di una singola campagna. Il fatto in verità potrebbe non stupire più di tanto, considerato che in passato gli sviluppatori hanno rivelato che nelle loro intenzioni il supporto per Halo Infinite durerà dieci anni almeno e ciò rendebbe quindi lecito attendersi più di una campagna per un gioco-piattaforma di questa portata, ma si tratterebbe comunque di una prima conferma in tal senso.

Nel frattempo sul forum di ResetEra gli utenti mettono in guardia sulla possibile diffusione di spoiler sull'atteso titolo previsto per fine 2021 su PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Alcuni dataminer hanno infatti scavato a fondo nella build messa a disposizione per la Beta e sarebbero riusciti a risalire non solo al nome di missioni ed obiettivi della campagna, ma anche a vari dettagli sulla trama del gioco intero. Per questo motivo bisogna fare attenzione d'ora in avanti quando ci si imbatte in notizie o thread dedicato al nuovo Halo: lo spoiler potrebbe essere dietro l'angolo. In attesa del debutto di Infinite possiamo nel frattempo riscoprire la storia di Halo e di Master Chief.