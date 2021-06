Halo Infinite avrà delle espansioni della storia? Circola il rumor, ma è infondato

Mediante un nuovo e lunghissimo aggiornamento del blog Halo Waypoint, i ragazzi di 343 Industries ci hanno fornito tantissime nuove infomrazioni sul multiplayer e le stagioni di Halo Infinite

Condividendo una serie di immagini gli sviluppatori ci hanno anche mostrato la companion app per il tracciamento dei progressi, il restyling dello stesso Halo Waypoint e la schermata di tracciamento dei progressi in-game, su smartphone e su browser web via PC. Ed è proprio quest'ultima immagine, che potete vedere anche voi in calce a questa notizia, ad aver scatenato un rumor secondo il quale Halo Infinite sarebbe destinato a ricevere delle espansioni della campagna tramite un sistema di Pass a pagamento. Se aguzzate la vista, nella descrizione dell'oggetto mostrato sullo schermo del laptop si può leggere "Acquired 12/31/2021 by Completing Chief's Story in the For Our Tomorrow: Campaign Pass".

È quel riferimento al "For Our Tomorrow: Campaign Pass" che ha fatto drizzare le antenne dei fan, che si sono (a ragione) subito lanciati in speculazioni di diverso tipo. Tuttavia è stata fatica sprecata, poiché al momento non è in programma nessun pass per la campagna, e a chiarirlo è stato John Junyszek, anche noto come Unyshek, Community Director di Halo, il quale ha dichiarato su Twitter: "Mi sono appena confrontato con il team e hanno confermato che si tratta senza alcun dubbio di un testo placeholder. Non c'è bisogno di avanzare delle ipotesi".

Ricordiamo che Halo Infinite verrà lanciato durante le festività del 2021 su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, accompagnato da una modalità multigiocatore gratis per tutti i giocatori.