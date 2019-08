Halo Infinite avrà più esplorazione e scenari di gioco più ampi

Parlando ai microfoni di Game Informer, il capo degli Xbox Game Studios Matt Booty si è espresso sulle novità che potremo aspettarci da Halo Infinite, dichiarando che il gioco proporrà più esplorazione e scenari di gioco più ampi rispetto ai precedenti capitoli della serie.

"Halo Infinite è un progetto molto entusiasmante per noi, in particolare se pensiamo a come stiamo espandendo il mondo di gioco. Non voglio spingermi oltre parlando di 'sandbox', termine che viene spesso frainteso e usato a sproposito. Quello che posso dire, però, è che il team si sta impegnando per costruire un mondo più grande, con più cose da esplorare e con scenari di gioco ancora più ampi." ha affermato Matt Booty.

Nel corso della stessa intervista, come vi abbiamo già riportato sulle nostre pagine, il capo degli Xbox Game Studios ha elogiato anche le potenzialità del nuovo SlipSpace Engine, dichiarando che Halo Infinite sarà visivamente impressionante, moderno, ma al tempo stesso con molti richiami alle origini della serie.

Insomma, Halo Infinite sembra avere tutte le carte in regola per rappresentare un punto di svolta della serie, introducendo diversi elementi inediti ma senza dimenticare le origini del franchise. Voi cosa vi aspettate dal gioco?

Intanto ricordiamo che Halo Infinite sarà grande protagonista all'E3 2020, occasione in cui finalmente potremo vedere il gioco in azione e conoscere ulteriori dettagli sulla sua finestra di lancio.