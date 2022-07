Halo Infinite avrà la personalizzazione cross-core? Ne parla un leaker

La community di Halo Infinite è sicuramente molto abituata ai leak. Tante tra le novità previste per lo sparatutto di Bungie sono state vittima di una anticipazione indesiderata, compresa una feature molto richiesta dai fan: la possibilità di assemblare le armature.

La build attuale del gioco, infatti, permette di costruire una armatura con pezzi che provengono da uno solo dei core principali, limitando di fatto le opzioni di personalizzazione. I fan hanno richiesto a gran voce degli aggiornamenti, che sembra siano in dirittura d'arrivo secondo un leaker.

Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia - pubblicato dal profilo @leaks_infinite - le armature in foto presentano pezzi provenienti da core diversi, confermando che gli sviluppatori potrebbero essere effettivamente al lavoro su delle opzioni cross-core.

Per il momento, vi invitiamo comunque ad aspettare conferme ufficiali da parte degli sviluppatori di Halo Infinite, che di recente hanno riaccolto un ex veterano di Halo. Joseph Staten, ex director di Bungie che ha lavorato ai precedenti capitoli, è stato ufficialmente assunto da 343, con il compito di facilitare la fase di sviluppo tra i diversi compartimenti dello studio.

Vi avevamo tra l'altro già parlato della novità riguardo alla modalità coperativa di Halo Infinite. Grazie un recente video su YouTube abbiamo potuto vedere due Spartan in azione, il che conferma (forse prima del tempo) che la fase di sviluppo è a buon punto. L'uscita della modalità cooperativa è fissata per la fine dell'anno.



Halo Infinite è attualmente disponibile per console Xbox e PC.