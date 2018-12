Halo Infinite avrà lo split-screen a 4 giocatori; dettagli su stress test e versione PC

343 Industries ha recentemente tenuto uno speciale livesteram interamente dedicato ad Halo: Infinite, il nuovo capitolo della storica saga di Master Chief che Microsoft ha presentato sul palco dell'E3 2018.

Durante la trasmissione, la software house ha finalmente diffuso qualche dettaglio in più sull'atteso titolo. Innanzitutto, è stato confermato il ritorno dello split-screen a quattro giocatori, una feature amata dai fan ma assente in Halo 5: Guardians.

In seguito, si è passato a parlare della versione PC Windows 10. Il gioco, così come lo SpliSpace Engine (un motore grafico non completamente nuovo, dal momento che eredita alcuni strumenti utilizzati per i vecchi giochi della serie), stanno prendendo vita innanzitutto su Personal Computer, poiché gli sviluppatori vogliono offrire la miglior scalabilità possibile agli utenti. I giocatori PC, conclude 343, saranno trattati come "cittadini di prima classe".

Halo: Infinite riceverà alcuni stress test che verranno lanciati man mano che ci avvicineremo all'uscita. Questi includeranno piccole porzioni di utenti, che cresceranno progressivamente nel corso del tempo. Le fasi di prova arriveranno prima su console Xbox One e poi PC.

Infine, ci viene confermato che il sistema di personalizzazione del personaggio sarà ispirato a quello di Halo: Reach, ad oggi quello più apprezzato dalla community dello sparatutto, e che gli utenti che sono riusciti a raggiungere il livello 152 in Halo 5: Guardians riceveranno un premio molto speciale all'arrivo di Halo: Infinite.