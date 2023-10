Halo Infinite: la battaglia della Stagione 5 infuria nel video della modalità Extraction

Il preannunciato reboot di Extraction nella Stagione 5 di Halo Infinite è al centro del nuovo video approfondimento propostoci dai ragazzi di 343 Industries per delineare i contenuti e le sorprese previste dalla prossima fase ingame dello sparatutto in esclusiva Microsoft.

Proposta originariamente in Halo 4, la modalità Extraction farà il suo ritorno nell'universo di Halo in una versione riveduta e 'corretta', con diverse variazioni sul tema.

Chi si cimenterà in questa nuova esperienza in rete dovrà raggiungere una zona designata della mappa (che cambierà in maniera randomica ad ogni partita) e utilizzare un apposito congegno per avviare, appunto, il processo di estrazione. Una volta completato, il processo riparte in una zona diversa dell'ambientazione, spronando così gli Spartan dell'una e dell'altra squadra a fronteggiarsi in un contesto di gioco che muta dinamicamente col passare dei minuti.

Le lobby della versione reboot di Extraction saranno attive sin dalla partenza della prossima fase ingame di Halo Infinite, prevista per il 17 ottobre su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. La Stagione Reckoning porterà in dote anche tante migliorie, ottimizzazioni e aggiunte, come le nuove arene Prism e Forbidden,delle opzioni inedite per la customizzazione del casco, i kit armatura Mark VI come ricompense di grado Eroe, i Punti XP da sbloccare nelle partite personalizzate e tante personalizzazioni ispirate ai Flood. Nel corso della Stagione 5 verranno inoltre aggiunte le lobby multiplayer di Firefight.