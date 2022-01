Halo Infinite e il nuovo Battle Pass di Fracture Tenrai: incetta di armature nel leak

Dopo alcuni fraintendimenti tra la community e la software house, 343 Industries aveva confermato l'inserimento del set armatura Kabuto all'interno del Battle Pass di Halo: Infinite dedicato all'evento speciale Fracture: Tenrai.

Con quest'ultimo ormai prossimo al ritorno in-game, in programma per la giornata di martedì 4 gennaio 2022, in rete ha trovato diffusione un interessante indiscrezione. Nello specifico, un leak avrebbe svelato le caratteristiche e i contenuti del nuovo Battle Pass pensato per l'occasione. Come promesso da 343 Industries, la versione del Pass che sta circolando in rete includerebbe il set armatura Kabuto, ma non solo.

Come potete facilmente osservare dall'immagine presente in calce a questa news, l'edizione revisionata del Battle Pass di Fracture: Tenrai proporrebbe infatti molti elementi di personalizzazione estetica per il proprio Spartan. Innanzitutto, tornerebbe all'appello il set Yoroi, con tanto di ulteriori equipaggiamenti compatibili. Il set Kabuto potrebbe invece contare non solo su di un elmo, ma anche su spallacci e altro. Completerebbero poi il quadro una serie di emblemi e opzioni di colorazione delle armature. Cosa ve ne pare di questo nuovo Battle Pass?



Per verificare se questi saranno effettivamente i suoi nuovi contenuti, sarà necessario attendere la giornata di martedì. Nel frattempo, c'è chi ha festeggiato Capodanno a ritmo di Halo e Beyoncé!