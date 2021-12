Halo Infinite, il Battle Pass modificato di nuovo da 343i: ecco cosa cambia

Sin dalla pubblicazione della Beta multiplayer online, Halo Infinite è stato accolto con grande calore da parte dell'utenza, tuttavia in molti si sono lamentati di una gestione infelice del Battle Pass. 343 Industries sta continuando a lavorare per mettere a punto il sistema di ricompense e bilanciare l'esperienza di gioco.

La software house di Microsoft si sta impegnando per rendere il Battle Pass e i suoi premi meno dipendenti dal completamente delle sfide, che invece rappresentava originariamente la chiave per ottenere tutte le ricompense. Il sistema rivisto, quindi, si pone l'obiettivo di premiare quei giocatori che hanno ad esempio accumulato un certo numero di punti esperienza, o che si sono dedicati in modo particolare ad una determinata playlist, che hanno fatto segnare un alto numero di uccisioni o che semplicemente hanno vinto una partita.

"C'è molto lavoro da fare qui se vogliamo davvero rispondere al feedback dei giocatori su questi temi", spiegano gli sviluppatori in un nuovo post, "e cambiamenti più ampi richiederanno tempo (cioè XP basati sulle prestazioni, XP per partita, vettori di progressione aggiuntiva, ecc.), ma nel frattempo il team continuerà a mirare ad aggiornamenti significativi dal lato dei servizi per affinare e migliorare l'esperienza complessiva".

343 Industries sta inoltre lavorando per rendere più accessibili le sfide degli eventi, sebbene sia ancora necessario giocare numerose fasi dell'evento in questione per salire fino al livello massimo del Battle Pass. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione del multiplayer di Halo Infinite.