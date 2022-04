Halo Infinite: Battle Royale in arrivo a fine anno per Jez Corden

Jez Corden di Windows Central ha svelato altri dettagli sulla modalità Battle Royale di Halo Infinite, il giornalista è stato il primo a rivelare l'esistenza della modalità Battaglia Reale per il gioco di 343 Industries e adesso arrivano altre informazioni su questo contenuto aggiuntivo.

La modalità PvPvE stile Battle Royale è in sviluppo dalla primavera del 2020, il lancio è previsto probabilmente alla fine di quest'anno, tra la terza e la quarta stagione di contenuti di Halo Infinite. Lo sviluppo è curato da Certain Affinity e il progetto è conosciuto con il nome in codice Tatanka, come l'omonimo wrestler della WWF. Microsoft promuoverà questo contenuto come una nuova grande feature di Halo Infinite mentre 343 Industries sta lavorando su altre modalità multiplayer e su un DLC per la campagna.

Al momento la casa di Redmond non ha confermato l'esistenza di una modalità di gioco ispirata ai Battle Royale per Halo Infinite, Jez Corden però ne è a conoscenza sin dal mese di gennaio e molte sue fonti gli hanno riferito che l'uscita è prevista come detto per la fine dell'anno, dopo un ciclo di sviluppo durato quasi due anni e mezzo. Sarà vero? Probabilmente ne sapremo di più nel corso della primavera o durante i mesi estivi.