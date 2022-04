Halo Infinite: la Battle Royale sarà enorme e separata dal gioco base, secondo Corden

Certain Affinity lavora in veste di team di supporto al franchise di Halo da molti anni ormai, ma in tempi recenti ha cambiato marcia per mettersi all'opera di qualcosa di ben più grosso. Pochi giorni fa, dopo mesi di rumor, ha confermato di aver stretto una partnership con 343 per evolvere Infinite "in nuovi e intriganti modi".

Dopo quest'importante dichiarazione, il team di Certain Infinity s'è ben guardato dal rivelare dettagli approfonditi in merito. Qui entra in gioco Jez Corden, nota penna di Windows Central solitamente ben informata sui fatti che riguardano Redmond. Nel corso dell'ultima puntata del podcast di Rand al Thor, il giornalista è tornato sull'argomento svelando qualche indiscrezione. A quanto pare, questo progetto legato ad Halo Infinite sarebbe una Battle Royale di grandi proporzioni separata dal gioco base (quindi non una semplice modalità aggiuntiva del multiplayer), il cui sviluppo starebbe procedendo da ben due anni. L'obiettivo sarebbe quello di attirare nuovi videogiocatori nel franchise di Halo, in particolare coloro che negli ultimi anni hanno affollato i server di free-to-play come Fortnite, Apex Legends e Call of Duty Warzone. Secondo Corden, questa modalità sarebbe pensata per legarsi alla Forgia (attesa per la Stagione 3), probabilmente in un modo che ricorda l'integrazione della Modalità Creativa in Fortnite.

Il lancio della Battle Royale dovrebbe avvenire tra la terza e la quarta stagione di Halo Infinite. Dal momento che i rumor la vogliono affidata ad un team esterno, il suo sviluppo non starebbe interferendo con il lavoro di 343 Industries. L'attesa potrebbe tuttavia durare ancora molti mesi, considerando che stiamo ancora aspettando l'inizio della Stagione 2 di Halo Infinite, fissato per il 3 maggio 2022.