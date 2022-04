Halo Infinite: la Battle Royale esiste e Jez Corden ci dice qualcosa di più

Durante la nuova puntata del podcast di Xbox Two, Jez Corden di Windows Central è tornato a parlare della modalità Battle Royale di Halo Infinite, sviluppata da Certain Affinity e non ancora annunciata da Microsoft.

Dopo aver dichiarato che la Battle Royale arriverà in Halo Infinite a fine anno, il giornalista e insider ribadisce che non si tratterà di "una modalità Battle Royale tradizionale" lasciando intendere come dietro a questo contenuto aggiuntivo ci sia in realtà molto di più rispetto alla Battaglia Reale.

Corden conferma la natura PvPvE della nuova espansione, attualmente inoltre sarebbero in fase di test anche le modalità Duo e Trio, le mappe saranno apparentemente piuttosto grandi e Certain Affinity starebbe sperimentando l'inclusione di alcune opzioni e meccaniche single player.

La firma di Windows Central chiude lo spazio dedicato ad Halo Infinite rivelandoci di aver sentito da alcune sue fonti di una possibile presentazione del contenuto in estate con lancio previsto in autunno, nel corso della Stagione 3 o magari come parte delle celebrazioni per il primo anniversario di Halo Infinite che cadrà a novembre 2022. La modalità Battle Royale è sviluppata da Certain Affinity mentre 343 sta lavorando a tanti nuovi contenuti per Halo Infinite con l'obiettivo di rispettare la roadmap degli aggiornamenti.