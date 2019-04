Halo Infinite e la Battle Royale: Frank O'Connor risponde ai rumor

Il polverone mediatico scatenato dalle indiscrezioni del giornalista Brad Sams di Thurrott sull'ipotetica presenza di una modalità Battle Royale atipica in Halo Infinite spinge Frank O'Connor di 343 Industries a rispondere ai rumor per offrire il punto di vista ufficiale degli sviluppatori.

Nel suo lungo intervento pubblicato sulle pagine del forum di ResetEra, O'Connor ha spiegato che "non parleremo dei contenuti di lancio di Halo Infinite finché non saremo pronti per farlo. Non ho guardato il video, non so se ho interpretato male le indiscrezioni ma se in quel video si afferma che Halo Infinite avrà una modalità Battle Royale allora posso dire che non è ancora il caso di discutere della cosa. Probabilmente, puoi creare oggi stesso una tua modalità Battle Royale utilizzando la Fucina di uno degli ultimi Halo".

"La Battle Royale è una modalità, non un genere", ha poi aggiunto l'autore di 343 Industries specificando che "lì fuori ci sono varianti di questa modalità che, dalla mia prospettiva, sono radicalmente diverse le une dalle altre. L'esempio perfetto è lo scontro tra Apex Legends e Fortnite: uno si concentra sul movimento e sull'esplorazione della mappa e l'altro sulla costruzione e sulla gestione".

Quanto al progetto di Halo Infinite, O'Connor dichiara inoltre che "le modalità di lancio per una componente multiplayer complessa non sono mai definite al 100% e sono sempre soggette a modifiche. [...] Ma siamo sempre interessati a grandi modalità con un sacco di funzionalità social".

Di Halo Infinite, e probabilmente anche di Xbox Scarlett, sentiremo parlare molto nel corso dei prossimi mesi, specie se consideriamo che l'E3 2019 si fa sempre più vicino: la conferenza E3 di Microsoft, infatti, è già stata fissata per le ore 22:00 italiane di domenica 9 giugno.