Halo Infinite Beta, 343 Industries confessa: 'Gli spoiler sulla campagna messi per errore'

Dopo che alcuni dataminer hanno scoperto dettagli sulla trama di Halo Infinite scavando nella build della Beta messa a disposizione da 343 Industries, la situazione sembra stia sfuggendo di mano. In rete si possono già trovare numerosi dettagli sulle vicende del prossimo episodio della serie, incluse anche rivelazioni cruciali.

A quanto pare questi spoiler presenti nei file della Beta Tecnica di Halo Infinite sono stati inclusi per puro errore. A rivelarlo è Joseph Staten di 343i, che in un post su Twitter ha infatti spiegato che il team ha "involontariamente incluso una piccola quantità di file relativi alla campagna di Halo Infinite nella build della Beta", confermando che "sfortunatamente quei file contengono spoiler".

"I leak sono dolorosi per il team di sviluppo e possono rovinare a chiunque l'esperienza offerta dalla campagna. Dunque per favore, tenete gli occhi aperti per evitare spoiler e non diffondeteli se li trovate", questo l'appello di Staten per fare in modo che l'esperienza offerta dall'atteso nuovo capitolo dell'odissea di Master Chief non venga rovinata a nessun appassionato. A quanto pare su Internet si sono nel frattempo diffuso file che conterrebbero 800 linee di testo prese dalla campagna che descriverebbero nel dettaglio punti focali della storia, delle missioni e anche dei colpi di scena narrativi.

Con il gioco atteso per la fine del 2021 su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, i mesi restanti bisognerà stare in guardia per evitare qualunque anticipazione non voluta. Nel frattempo la Beta di Halo Infinite si è aggiornata con una nuova mappa e bot più tosti.