Halo Infinite: la beta avrà inizio subito dopo la conferenza Microsoft all'E3 2021?

Sembrerebbe che un recente leak abbia confermato gli ultimi rumor riguardanti la versione beta di Halo Infinite, la cui pubblicazione potrebbe essere davvero vicina.

Stando infatti a quanto dichiarato da alcuni utenti che ricoprono il ruolo di Insider Xbox e possono quindi accedere a contenuti "nascosti" sul Microsoft Store, sarebbe di recente apparsa una nuova pagina nel negozio relativa proprio alla versione di prova del tanto atteso sparatutto targato 343 Industries. Osservando le immagini pubblicate dagli utenti che hanno potuto visualizzare questa pagina, la beta di Halo Infinite avrà inizio esattamente 90 minuti dopo la chiusura della conferenza durante la quale assisteremo a nuovi annunci da parte di Microsoft e Bethesda.

Sembra quindi che vi siano ben pochi dubbi sull'annuncio della beta durante la conferenza, che vi ricordiamo si terrà alle ore 19:00 italiane di domenica 13 giugno 2021. Non è chiaro se questa fase di test sarà disponibile per tutti o solo per gli utenti insider e per scoprirlo dovremo attendere l'inizio dell'evento. Vi ricordiamo che potrete seguire la conferenza Microsoft X Bethesda e tutti gli altri eventi dell'E3 2021 in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye.

Avete già dato un'occhiata ai nuovi artwork di Halo Infinite?