Halo Infinite, Beta in estate: sarà limitata agli Insider, ecco dove iscrivervi

Lungamente atteso, nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase di ieri sera è stato dedicato anche un segmento ad Halo Infinite, il quale è stato al centro di un trailer della campagna, del reveal del multiplayer e dell'annuncio della finestra di lancio.

A chi se lo fosse perso, ricordiamo che l'uscita di Halo Infinite è prevista durante le festività del 2021, quindi in un periodo compreso tra i mesi di novembre e dicembre. Ad accompagnare il lancio di quella che è stata definita "una campagna epica" ci sarà una modalità multigiocatore gratuita per tutti quanti, oltre che capace di spingersi fino a 120fps su Xbox Series X.

Riguardo il multiplayer, da un lungo post apparso su Halo Waypoint sono emerse nuove e importanti informazioni. 343 Industries ha infatti espresso la volontà coinvolgere i giocatori partecipanti al programma Insider in una sessione di test prevista nel corso di quest'estate: "Benché i nostri programmi siano stati stravolti dalla pandemia e dai tempi di sviluppo, il nostro impegno con la community non cambia. Più avanti nel corso dell'estate abbiamo intenzione di condurre un test pre-lancio limitato con gli Halo Insider, con l'obiettivo di stressare i server e migliorare il nostro gioco in vista del lancio. Forniremo maggiori dettagli con l'approssimarsi dell'inizio dei test, nel frattempo assicuratevi di essere registrati al programma Halo Insider se volete avere una possibilità di partecipare ai futuri flight".

I test della prossima estate saranno limitati ad un gruppo di giocatori scelti nell'ambito dei partecipanti al programma insider. Se desiderate una chance anche voi, potete effettuare l'iscrizione a questo indirizzo. "È veloce, è facile e siete liberi di uscire in qualsiasi momento", spiega 343 Industries. "Assicuratevi però che il vostro profilo sia completo e che la vostra mail sia verificata, altrimenti non avremo modo di contattarvi quando giungerà il momento".

Se non lo avete ancora fatto, guardate la presentazione di Halo Infinite all'E3 2021, così sarete pronti ai prossimi appuntamenti programmati per il gioco.