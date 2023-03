Halo Infinite: la Beta della Fucina supera il milione di creazioni degli utenti

Pur nelle avversità generali che hanno caratterizzato il periodo post-lancio di Halo Infinite, la recente produzione di 343 Industries continua a capitalizzare una grande mole di utenza attiva. Pur con la chiamata agli Spartan per la Stagione 3 di Halo Infinite che cattura l'attenzione dei giocatori, l'ultimo di Halo ha raggiunto un nuovo record.

Nel corso degli ultimi mesi, Halo Infinite ha ricevuto delle corpose novità, come l'aggiunta della Beta della Fucina con il Winter Update dello scorso novembre. Questa ha registrato un grande interesse tra la community, culminato nel superamento del milione di creazioni degli utenti nella Beta della Fucina di Halo Infinite.

Si tratta di un traguardo importante per l'ultimo capitolo della storica saga Xbox, raggiunto a partire dallo scorso 2 gennaio e che, fino ad oggi, ha visto sempre più l'accrescere di ciò che gli utenti hanno da offrire in termini di creatività. Il dato in questione, inoltre, si ricollega alle oltre 8.5 milioni di partite personalizzate avviate e giocate, grazie proprio agli update degli scorsi mesi. In occasione dell'introduzione della Beta della Forgia, in quel di Halo Infinite è stata rilasciata una playlist di mappe giocabili da tutti denominata "Community Collection", sempre pronta ad ospitare le nuove creazioni dei giocatori.

C'è quindi una grande attività tra i membri della community del prodotto targato 343 Industries, pronta ad aumentare a partire dalle novità presto in arrivo con l'avvento della Stagione 3 di Halo Infinite. Tuttavia, ancora per il momento, si continuano ad attendere novità in merito a possibili contenuti aggiuntivi per la modalità single player del gioco: non trattenete il fiato se aspettate un DLC per la campagna di Halo Infinite.