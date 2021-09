Halo Infinite Beta Multiplayer: grafica e prestazioni a confronto su Xbox One e Series X/S

Dopo il raffronto tra PC PS4 e PS5 di Death Stranding Director's Cut, lo youtuber ElAnalistaDeBits ha rivolto le proprie attenzioni sulla Beta Multiplayer di Halo Infinite per condurre un'analisi comparativa tra le diverse console Xbox su cui vedrà la luce il kolossal FPS di 343 Industries.

L'ultimo test condotto dal famoso creatore di contenuti fornisce delle importanti indicazioni sul lavoro che la sussidiaria degli Xbox Game Studios sta conducendo per ottimizzare l'esperienza multiplayer del nuovo capitolo di Halo in vista del suo approdo su piattaforme verdecrociate.

Le analisi svolte dallo youtuber partono dalle differenze di risoluzione tra le diverse console Xbox di questa e della passata generazione. Su Xbox Series X, la Beta Multiplayer gira a 2160p dinamici con framerate ancorato sui 60fps, per poi scalare a 1440p optando per i 120fps. Non meno interessanti sono poi le rilevazioni condotte sulla risoluzione delle versioni Xbox Series S (1080p / 60fps), Xbox One X (2160p /30fps o 1440p / 60fps) e Xbox One S o 'base' (1080p /30fps).

A detta di ElAnalistaDeBits, il framerate è notevolmente migliorato rispetto al precedente test tecnico svolto da 343 Industries. Per rimanere in tema di prestazioni, lo youtuber sottolinea come le versioni Xbox Series X e One X vantino delle ombre migliori, un filtro anisotropico che rende più nitida la scena e una maggiore distanza di visuale. Il creatore di contenuti fa anche menzione delle "texture di qualità spettacolare su tutte le piattaforme" e della velocità di caricamento su Xbox Series X o Series S, quasi sei volte superiore rispetto ai tempi di attesa richiesti su Xbox One e One X per il caricamento dei livelli.

Ovviamente, trattandosi di una Beta i risultati espressi da questa analisi possono discostarsi di molto dai parametri grafici e prestazionali della versione finale di Halo Infinite, specie per quanto concerne la campagna singleplayer e le sue enormi mappe votate al free roaming. Nel frattempo, vi rimandiamo al calendario completo della Beta multiplayer di Halo Infinite.