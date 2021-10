Halo Infinite, la Beta è di nuovo online: il programma del weekend con Big Team Battle

I ragazzi di 343 Industries hanno annunciato l'apertura dei server per il secondo weekend della Multiplayer Technical Preview di Halo Infinite. Sulle console Xbox Sulle console Xbox è aperta a tutti, mentre su PC l'accesso è consentito ai membri insider selezionati e ai loro amici invitati tramite i codici inviati nei giorni scorsi.

Questo secondo weekend di test si preannuncia ancora più scoppiettante, dal momento che alle già presenti Bot Arena e Social Arena 4vs4 aggiunge anche la nuovissima modalità Big Team Battle 12vs12. Come lo scorso weekend, il matchmaking sarà attivato solamente in alcune fasce orarie ben precise, in base al seguente calendario:

Dalle 19:00 alle 23:00 di venerdì 1° ottobre;

Dalle 02:00 alle 06:00 di sabato 2 ottobre;

Dalle 19:00 alle 23:00 di sabato 2 ottobre;

Dalle 02:00 alle 06:00 di domenica 3 ottobre;

Dalle 19:00 alle 23:00 di domenica 3 ottobre;

Dalle 02:00 alle 06:00 di lunedì 4 ottobre.

Nelle pause tra una sessione all'altra, i giocatori potranno accedere solamente a Training Mode e Weapon Drills.

Come evidenziato da Digital Foundry, la versione Xbox Series X di Halo Infinite gira divinamente già adesso, mentre la versione PC ha necessitato di una patch rivolta ai problemi di performance. Nelle prossime potremo saggiare la qualità dell'intervento effettuato.