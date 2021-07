Halo Infinite Beta: vediamo un match 4v4 giocato su Xbox Series X

Come promesso, 343 Industries ha mostrato in anteprima tutti i contenuti a cui i fortunati partecipanti della Beta di Halo Infinite potranno partecipare a partire da oggi. Dopo aver mostrato in azione per la prima volta la versione Xbox One, lo studio si è soffermato sull'edizione Xbox Series X.

Il filmato che trovate in cima alla notizia ci consente di dare uno sguardo ad un vero match 4v4 giocato nella modalità Slayer, che troverete presente all'interno della Beta. Un'occasione perfetta per farsi finalmente un'idea chiara delle potenzialità del multiplayer online free-to-play confezionato da 343 Industries. Il tutto è accompagnato dal commento degli sviluppatori che discutono della mappa, delle armi, delle abilità speciali che potremo sfruttare nel corso delle partite. Naturalmente tutto quello mostrato è soggetto a cambiamenti nella versione definitiva del gioco, che accoglierà un ribilanciamento finale e una polizia di bug e problemi tecnici che sicuramente verranno rilevati da parte dell'utenza nel corso di questa prima fase di test dello sparatutto Sci-Fi.

343 Industries ha inoltre svelato la lista di armi e modalità a cui sarà possibile accedere durante la Beta Tecnica del gioco. Halo Infinite è atteso su PC Windows 10, Xbox Series X|S e Xbox One entro la fine del 2021. In attesa del nuovo episodio, vi invitiamo a ripercorrere l'intera storia di Master Chief sino ad oggi.