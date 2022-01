Halo Infinite e Beyoncé a Capodanno: Seattle festeggia così l'inizio del 2022

Con il 2021 ormai concluso, le città di tutto il mondo hanno celebrato - compatibilmente con il protrarsi della crisi sanitaria internazionale - l'avvento del 2022.

Tra queste ultime, troviamo anche Seattle, che dalla costa occidentale degli Stati Uniti d'America ha scelto una soluzione piuttosto inaspettata per accompagnare la transizione tra il vecchio e il nuovo anno. Come segnalato da molti appassionati videogiocatori sui social network, gli organizzatori del Capodanno cittadino hanno infatti scelto di scandire il conto alla rovescia per il 2022 con...la colonna sonora di Halo: Infinite!

Il tema portante della serie Halo ha infatti accompagnato maestoso gli ultimi minuti del 2021, direttamente dai microfoni dell'impianto audio installato sull'iconico Space Needle. Come potete verificare nel video che trovate in calce a questa news, allo scoccare della mezzanotte il brano ha lasciato spazio alla canzone "Halo" di Beyoncé. Tra giochi di luci e fuochi d'artificio, il singolo pubblicato dalla cantante statunitense nel 2008 si è così sovrapposto alla colonna sonora delle avventure di Master Chief per salutare il 2022.



Una scelta sicuramente originale, che ha reso omaggio all'esclusiva Microsoft che ha segnato il dicembre del vecchio anno, anche grazie al grande successo del multiplayer di Halo: Infinite, tra i giochi Free-to-Play più importanti di tutto il 2021.