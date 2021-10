Halo Infinite: bonus gratis ogni mese per gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate

Il sito ufficiale Xbox si è aggiornato oggi con tutte le prossime novità di Xbox Game Pass, confermando un'interessante iniziativa legata alla componente multigiocatore online di Halo Infinite.

Ecco di seguito il messaggio che contiene le informazioni sui bonus:

"Master Chief tornerà il prossimo 8 dicembre con Halo Infinite. Si tratta dell'Hallo che abbiamo immaginato vent'anni fa e finalmente abbiamo potuto realizzare il più grande Halo di sempre. Il titolo sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal lancio su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Gli abbonati al Game Pass Ultimate potranno inoltre ricevere mensilmente dei bonus per il multiplayer come parte del Perks program".

Sembra quindi che la sezione dedicata alle ricompense periodiche che gli abbonati al servizio possono riscattare per vari prodotti Microsoft e non solo, presto si aggiungerà anche un pacchetto mensile contenente oggetti legati al multiplayer di Halo Infinite, ma solo per gli utenti Ultimate. Purtroppo non è chiaro quali siano i bonus in questione, ma è probabile che i DLC gratis contengano gettoni per velocizzare i progressi, la possibilità di sostituire le sfide a tempo e, forse, l'accesso gratuito ai pass stagionali.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sulla splendida statua di Halo Infinite che costa più di una Xbox Series X.