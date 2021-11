Halo Infinite fa boom su Steam: oltre 200.000 giocatori, superato anche New World

Nei minuti successivi al lancio, la Beta di Halo Infinite ha raggiunto quota 150.000 giocatori su Steam, nella notte questo numero è stato ampiamente superato e nel momento in cui scriviamo sono stati superati i 200.000 giocatori in contemporanea.

Al momento ci sono 203,157 giocatori attivi su Steam mentre il picco massimo è stato di 272.586, Halo Infinite è il terzo gioco più giocato su Steam dietro ai colossi DoTA 2 e Counter-Strike Global Offensive, la Beta del gioco di 343 ha superato Apex Legends, New World, Team Fortress 2, Naraka Bladepoint, GTA V e Rust, tutti sotto i 100.000 giocatori attivi in questo istante.

Davvero un bel successo per Microsoft e per 343 Industries, la Beta Multiplayer del nuovo Halo ha catalizzato l'attenzione dei giocatori nella serata del 15 novembre, a testimonianza di quanto fosse alto l'hype del pubblico per il nuovo episodio della saga.

Ci sono stati alcuni problemi al lancio di Halo Infinite, in particolar modo per quanto riguarda il login e la stabilità dei server, gli sviluppatori si sono scusati ribadendo in ogni caso come lo stato di Beta serva proprio a limare queste problematiche in vista del lancio della versione definitiva prevista per l'8 dicembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass.