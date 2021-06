Halo Infinite, a bordo del team un ex modder: da MCC in VR all'assunzione!

Non è raro che appassionati di videogiochi particolarmente abili riescano con le proprie creazioni ad attirare l'attenzione degli sviluppatori professionisti. Molto meno frequente è invece vedere questi talenti indipendenti venire assunti da una grande software house!

Ed è esattamente questo ciò che è successo ad un abile Modder, che negli ultimi anni si era dilettato con la conversione di titoli tradizionali in esperienze da vivere in Realtà Virtuale. Attivo in rete come "Nibre", l'utente aveva nel tempo realizzato, in particolare, MotherVR, una Mod interamente dedicata ad Alien Isolation. Con quest'ultima, l'apprezzato horror a tema Xenomorfo si trasformava su PC in un'avventura ancora più inquietante, da vivere in prima persona tramite visore VR.



Dopo il successo di quest'ultima, Nibre è passato a dedicarsi ad Halo: The Master Chief Collection. In questo caso, il suo proposito era ancora più ambizioso, con la volontà di convertire l'intera raccolta in una esperienza VR. Dopo aver mostrato un primo assaggio del lavoro svolto, il Modder è tuttavia sparito dai radar, senza più offrire aggiornamenti sullo stato dei lavori. Ebbene, difficilmente ne arriveranno in futuro, dato che Nibre è stato assunto come ingegnere presso nientemeno che 343 Industries! Attualmente al lavoro su Halo: Infinite, il team Xbox deve essere rimasto colpito dal talento e della passione del Modder al punto da contattarlo con una proposta di assunzione.

Con il prossimo aggiornamento della raccolta, 343 Industries amplierà il supporto alle Mod per Halo: The Master Chief Collection: chissà che ciò non porti con sé l'avvistamento di nuovi talenti!