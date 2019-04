Halo Infinite: il budget potrebbe non essere di 500 milioni, ma è comunque grande

Il giornalista Brad Sams di Thurrott, storicamente vicino a Microsoft, ha recentemente svelato alcune indiscrezioni su Halo Infinite in un video pubblicato sul suo canale YouTube.

Tra le tematiche che ha affrontato figura anche il presunto budget, che secondo un rumor lanciato da Xbox Dinasty ammonterebbe alla faraonica cifra di 500 milioni di dollari. Sams, in realtà, ha definito quel numero "relativamente accurato". A quanto pare, nonostante non siano davvero stati stanziati tutti quei soldi, il budget di Halo Infinite risulta essere ugualmente molto grande e vicino a quella cifra. Microsoft punta così tanto sulla nuova avventura di Master Chief e sullo Slipspace Engine, che il progetto potrebbe "far volare delle carriere oppure stroncarle", in base alla sua riuscita. Con tanti soldi in ballo, non stentiamo a crederci.

Nell'ambito dello stesso intervento, il giornalista di Thurrot ha anche affermato che Halo Infinite potrebbe includere una modalità battle royale atipica, diversa dalle esperienze alle quali siamo abituati e maggiormente in linea con lo spirito della serie. Ne sapremo sicuramente di più alla conferenza E3 2019 di Microsoft, che il prossimo 9 giugno potrebbe prendere il via proprio con un nuovo trailer di Halo Infinite.