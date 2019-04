Halo Infinite ha un budget pari a 500 milioni di dollari?

Secondo il sito tedesco Xbox Dynasty, Microsoft avrebbe stanziato ben 500 milioni di dollari per la produzione di Halo Infinite, il nuovo ambizioso episodio della serie, in arrivo presumibilmente nel 2020.

Xbox Dynasty fa sapere "di aver sentito parlare alla GDC 2019 di un budget pari a 500 milioni di dollari per lo sviluppo di Halo Infinite", questo è quanto riporta il producer tedesco Ralf Adam la cifra in questione riguarderebbe il solo sviluppo del gioco e non includerebbe dunque i costi di marketing, distribuzione e localizzazione.

"Al momento il gioco in fase di sviluppo con il budget più ampio a disposizione è Halo Infinite. Ha un budget immensamente superiore a quello di Red Dead Redemption 2", continua Adam, che infine ribadisce "parliamo di una cifra enorme, ma trattandosi di rumor non voglio dire cifre precise, ma si parla davvero di una cifra folle... 200? 500 milioni? Forse... o forse molti di più..."

Il budget citato potrebbe includere anche i costi necessari allo sviluppo del nuovo engine SlipSpace attualmente in produzione negli studi di 343 Industries e che verrà utilizzato non solo per Halo Infinite ma anche per i prossimi episodi della saga. Infinite inoltre dovrebbe debuttare non solo su Xbox One, il lancio sembra previsto anche su PC e Xbox Scarlett, da qui la necessità di attingere ad un budget elevato per lo sviluppo e la produzione del progetto.