Halo Infinite: un bug della campagna coop è 'una scelta di design', dice 343 Industries

Un bug della campagna cooperativa Halo Infinite in verità non lo sarebbe affatto. E' quanto emerge dal forum di Reddit dove un utente pubblica la risposta di 343 Industries riguardo un problema segnalato da vari giocatori e relativo ai marines presenti nel gioco.

Nello specifico, questi NPC salirebbero unicamente a bordo di un veicolo pilotato dall'host della partita, ignorando invece completamente i mezzi guidati dagli altri giocatori e costringendoli quindi a muoversi da soli. Credendo che si trattasse appunto di un errore, in tanti hanno segnalato il "problema" agli sviluppatori, che però in tutta risposta rivelano che quanto accade non è frutto di un errore di programmazione, bensì una precisa scelta di design.

343i non spiega i motivi dietro tale decisione, dunque non è chiaro se l'IA dei marines così programmata sia per difficoltà tecniche o per mantenere un certo equilibrio nel grado di sfida, tuttavia su Reddit in molti hanno espresso il loro malcontento per la mossa degli autori, che ritengono in questo modo di essere limitati e di non poter dunque vivere a pieno l'esperienza offerta dalla campagna co-op dell'ultima avventura di Master Chief.

In ogni caso i server della coop in Beta di Halo Infinite sono stati chiusi e nulla vieta agli sviluppatori di modificare questa impostazione per la versione definitiva della cooperativa, qualora lo ritenessero opportuno. Nel frattempo è stato anche confermato che l'open world di Halo Infinite è stato ridimensionato rispetto ai piani originali di 343 Industries.