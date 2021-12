Halo Infinite: la build finale è migliore di quella del 2020? Scopriamolo in video

Ci separano ormai pochissime ore dal lancio della campagna di Halo Infinite, il cui debutto è fissato nel pomeriggio del prossimo mercoledì 8 dicembre 2021 su PC e Xbox con tanto di arrivo nel catalogo di Game Pass. In attesa di mettere le mani sul gioco, un filmato ci permette di scoprire le differenze della build finale con quella del 2020.

L'ormai noto canale YouTube intitolato ElAnalistaDeBits ha accolto un nuovo video dedicato proprio all'ultima avventura di Master Chief, che lo vede impegnato sullo Zeta Halo. Una serie di sequenze estratta dalla versione finale della campagna sono state confrontate dallo youtuber con il tanto chiacchierato video gameplay mostrato all'E3 2020, ovvero quello che ha scatenato le polemiche per le quali il gioco ha subito un rinvio di circa un anno. Come potete vedere dalle immagini mostrate nel video di ElAnalistaDeBits, il tempo extra è stato sfruttato saggiamente da parte di 343 Industries, che ha migliorato la resa dei materiali come quelli delle armi e dell'armatura del protagonista e ha ridotto il numero di elementi a schermo per aumentare la qualità grafica generale. Le stesse texture del terreno e delle superfici hanno subito notevoli migliorie, evidenziando come sia stato svolto un ottimo lavoro da parte del team di sviluppo.

