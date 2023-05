Halo Infinite, buone notizie per i fan della Forgia: arriva il contatore di FPS su Xbox

Se in rete si discute del possibile reboot di Halo, i ragazzi di 343 Industries ribadiscono di essere impegnati nel supporto di Halo Infinite e lo confermano preannunciando l'arrivo della patch di maggio, un update che introdurrà una funzione di grande utilità per i creatori di contenuti che utilizzano la Forgia.

La prossima patch di Halo Infinite porterà in dote un contatore di FPS su Xbox One e Xbox Series X|S: come giustamente rimarcato dal team di 343, il 'visualizzatore di framerate' promette di facilitare il lavoro svolto dagli utenti della Forgia desiderosi di trovare il perfetto compromesso tra la grafica delle proprie mappe personalizzate e la fluidità del gameplay su console Xbox.

Grazie al contatore di FPS, i creatori di contenuti potranno così testare i propri livelli in maniera approfondita e apportare tutti i correttivi necessari a garantire delle prestazioni ottimali su console verdecrociate; allo stesso modo, i pro player più 'esigenti' potranno servirsi di questo strumento per analizzare in maniera approfondita le statistiche delle partite multiplayer appena disputate.

Il nuovo aggiornamento di Halo Infinite introdurrà anche delle migliorie all'interfaccia e ai menù di selezione delle lobby multiplayer, farà da sfondo al ritorno della modalità Super Fiesta e consentirà agli Spartan più competitivi di immergersi nelle battaglie Classificate di King of the Hill. Sono inoltre previsti degli interventi di bilanciamento per numerose armi e delle ottimizzazioni per diversi equipaggiamenti: trovate l'elenco completo delle novità previste da 343 sulla pagina di Halo Waypoint che vi lasciamo in calce alla notizia.

Il rollout del prossimo update di Halo Infinite partirà ufficialmente nella giornata di mercoledì 10 maggio: qualora ve la foste persa, qui potete leggere la nostra recensione del multiplayer di Halo Infinite.