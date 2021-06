Halo Infinite: un calendario svela artwork mai visti prima e il ritorno del Chopper

A pochissimi giorni dall'attesa conferenza di Microsoft e Bethesda all'E3 2021, alcuni siti internet hanno messo in vendita un nuovo calendario ufficiale di Halo Infinite al prezzo di 14,99 dollari e in consegna a partire dal prossimo autunno: a catturare la nostra attenzione, in ogni caso, sono stati l'artwork dell'immagine di anteprima...

Come potete vedere in calce a questa notizia, l'anteprima del calendario mostra alcuni artwork di Halo Infinite mai visti prima, che oltre a offrirci un nuovo sguardo sul protagonista e sui panorami dell'anello Zeta Halo, conferma il ritorno di una tipologia dei veicoli che i fan della saga non vedevano da molto tempo: stiamo parlando del Veicolo di Assalto Rapido Tipo-25, meglio conosciuto come Chopper.

Il Chopper è un veicolo d'assalto che fa parte della dotazione dei Brute: altamente corazzato, possiede un'enorme ruota affilata nella parte anteriore e un cannone da 35 mm scherzosamente definitivo come "anti-tutto", poiché potenzialmente in grado di abbattere qualsiasi cosa. È apparso solamente in Halo 3, Halo 3: ODST e Halo Wars (in altri giochi i Brute guidavano i Revenant oppure i Ghost), pertanto potete facilmente immaginare lo stupore e la felicità che i fan hanno provato quando hanno scoperto che tornerà in Halo Infinite.

Il nuovo sparatutto in prima persona con protagonista Master Chief sarà tra i protagonisti della conferenza E3 2021 di Microsoft e Bethesda, che si terrà a partire dalle ore 19:00 di domenica 13 giugno. Nel frattempo, i ragazzi di 343 Industries hanno smontato i rumor su Halo Infinite, che lo volevano in uscita a settembre e in Beta dal 13 giugno.