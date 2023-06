Halo Infinite, si cambia: arriva il nuovo sistema di progressione della carriera

Mancano ormai due settimane al lancio della Stagione 4 di Halo Infinite, e così per 343 Industries è giunto il momento di spiegare come funzionerà il Career Rank, il nuovo sistema di progressione multiplayer per la 'carriera militare' di ogni Spartan.

Sin dalla partenza della Stagione 4 Infection, tutti gli appassionati dell'esperienza sparatutto di Microsoft assisteranno a un importante cambiamento nella progressione di Halo Infinite: il nuovo Career Rank dell'esclusiva Xbox introdurrà dei gradi militari che consentiranno ai giocatori di tracciare i propri progressi 'complessivi' nelle attività multiplayer, e questo a prescindere dal proprio coinvolgimento nelle sfide stagionali.

Il sistema in questione andrà quindi a sostituire l'attuale modello che si limita a tenere traccia dei soli progressi stagionali assegnando ai giocatori dei livelli incrementali dal Bronzo all'Onice. Il nuovo sistema, invece, si rifarà ai ranking di Halo Reach e si estenderà all'intera esperienza multiplayer di Infinite, senza alcun reset al termine delle Stagioni.

I gradi militari del Career Rank prenderanno il posto degli attuali livelli (suddivisi dal Bronzo all'Onice) dal prossimo 20 giugno, con la partenza della Stagione 4 e l'ingresso dei nuovi Livelli Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante e Onice, a loro volta ripartiti in Ranghi che spazieranno dal Cadetto al Generale. L'infografica pubblicata da 343 Industries ci offre una visione d'insieme dei singoli gradi, ranghi e livelli che andranno a rappresentare la 'carriera militare' dei giocatori di Halo Infinite dalla seconda metà del mese.