Halo Infinite è già cambiato rispetto alla demo di luglio, quali sono le novità tecniche?

343 Industries sta lavorando duramente su Halo Infinite, con un post pubblicato su Halo Waypoint il team ha spiegato nel dettaglio le migliorie tecniche apportate rispetto alla demo di luglio. L'obiettivo in ogni caso è quello di migliorare ulteriormente vari aspetti del progetto in vista del lancio fissato per l'autunno 2021.

"Le animazioni facciali degli NPC non erano ancora presenti completamente nella vecchia build che abbiamo mostrato a luglio, da qui il buffo aspetto di Craig, che ovviamente non doveva mostrarsi in quelle condizioni, chiaramente." queste le parole dell'Art Manager Neill Harrison, il quale continua la disamina tecnica parlando anche di migliorie per quanto riguarda le strutture e le ambientazioni, la vegetazione e la resa dei materiali, inoltre sono stati modificati anche gli agenti atmosferici e il sistema di illuminazione subirà "una grande rivoluzione", anche i modelli dei personaggi infine subiranno dei cambiamenti, così come il look di alcune armi.

L'illuminazione subirà "una notevole evoluzione" e la global illumination verrà migliorata sia per quanto riguarda le ambientazioni esterne che per gli interni. Per maggiore chiarezza, sono state pubblicate alcune immagini (le trovate in calce alla notizia) che mostrano alcuni scorci di una mappa multiplayer, permettendo di dare uno sguardo alla la qualità delle texture ed alla gestione delle luci, oltre che alla qualità dei modelli e in generale il salto grafico rispetto alla vecchia build. Più che un frame preso dal gioco si tratta di una rielaborazione per mostrare il look finale a cui gli artisti di 343 Industries intendono arrivare, visto che alcuni elementi sono chiaramente aggiunti con programmi di fotoritocco.

La demo di Halo Infinite era un work in progress, affermano gli artisti di 343, piuttosto acerba e non rappresentativa dello stato del progetto, purtroppo in fase di comunicazione questo dettaglio non è emerso con la chiarezza necessaria. Infine, il team afferma di aver puntato su "un ritorno al passato" per quanto riguarda il look e il feeling estetico della produzione. I problemi tecnici ed i bug visti nella demo estiva dovrebbero essere definitivamente risolti grazie a nuove procedure di rendering guidate dalla GPU e ottimizzazioni dello streaming delle texture e dei modelli, con particolare attenzioni alla vegetazione.



E' stato aggiunto, perché del tutto mancante, un sistema di color grading professionale. Una tecnica molto usata in ambito cinematografica per dare un determinato aspetto alle riprese. Modificando la palette dei colori, gestondone saturazione, color shift, luminosità e constrato è possibile cambiare letteralmente le emozioni trasmesse allo spettatore. Le scene possono quindi diventare più calde, fredde, cupe o solari, ma passare da drammatiche a divertenti, anche solo in base allo spostamento dei colori delle luci che danno vita alla scena.



Halo Infinite è atteso per l'autunno 2021 su PC, Xbox Series X/S, Xbox One e Xbox One X.