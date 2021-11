Halo Infinite: la campagna analizzata in live dal Fossa dopo 10 ore di gioco

Settimana estremamente piena per tutti i fan di Halo: lo scorso lunedì Microsoft e 343 Industries hanno messo a disposizione l'Accesso Anticipato del multiplayer gratis di Infinite, mentre in questi giorni sono emerse in rete le prime impressioni sulla campagna, che vedrà la luce il prossimo 8 dicembre.

Anche il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di imbarcarsi nella nuova avventura sull'anello Zeta Halo nei pesanti panni di Master Chief: per ben 10 ore ha testato le nuove meccaniche di gioco, ha saggiato il ritmo dell'esperienza e ha osservato le prodezze grafiche della produzione. Avete già avuto modo di leggere le sue impressioni preliminari nel provato di Halo Infinite, ma il buon Fossa ha ritenuto opportuno approfondire ulteriormente l'argomento dedicandogli un'intera diretta sul canale Twitch di Everyeye.

Ha così spiegato nel dettaglio pregi e difetti della campagna di Halo Infinite fin qui provata. Da un lato ci sono un gameplay meticolosamente progettato e una sceneggiatura scritta in maniera intelligente, dall'altro una fase a mondo aperto potenzialmente ripetitiva.