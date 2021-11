Halo Infinite, la Campagna in azione: 2021 vs 2020, il video confronto in 4K

Mentre gli Spartan di tutto il mondo possono già affrontarsi per cercare di conquistare la vittoria nella Beta Multiplayer di Halo: Infinite, è giunto il momento di dare un nuovo sguardo anche alla Campagna single player della produzione.

Dopo aver proposto pochi minuti di gameplay della storia di Halo: Infinite, 343 Industries ha infatti deciso di permettere ai giocatori di osservare in azione la nuova versione di una sezione dell'esperienza già nota al pubblico. Nello specifico, stiamo parlando di nientemeno che della famigerata Demo di Halo: Infinite presentata nel corso del 2020.

In seguito alla fredda accoglienza riservata dal pubblico a questo primo assaggio dell'opera sci-fi, Microsoft decise di annunciare un rinvio, così che 343 Industries potesse migliorare la qualità dell'esperienza. A oltre un anno di distanza, è ora possibile osservare ogni dettaglio delle modifiche apportate dal team Xbox. La redazione internazionale di Game Informer ha infatti ottenuto in esclusiva un interessante video confronto in 4K, che confronta l'aspetto della porzione di Demo nelle sue versioni 2020 e 2021 di Halo: Infinite.



Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato mette in evidenza le migliorie grafiche apportate allo shooter. La sequenza protagonista, in particolare, consente di osservare il nuovo sistema di illuminazione e l'azione di revisione di modelli e animazioni operata dal team di Halo: Infinite.