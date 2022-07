Halo Infinite, la campagna co-op si avvicina: 343 Industries la mostra in azione

Quando Halo Infinite esordì su PC e console Xbox lo scorso dicembre, arrivò sul mercato privo di una delle modalità più amate dagli appassionati della serie: la campagna cooperativa. Questa mancanza al lancio era già stata confermata nei mesi precedenti, con 343 Industries che ne ha comunque sempre promesso l'arrivo nei mesi successivi.

Sebbene il lancio definitivo del Multiplayer Co-op non sia ancora stato deciso, 343i ha permesso ai fan di avere un corposo assaggio della modalità attraverso un livestream della durata di circa un'ora. La campagna sarà giocabile nella sua interezza fino ad un massimo di quattro giocatori, che collaboreranno tra loro per portare avanti gli obiettivi delle varie missioni di gioco e sterminando in grande stile le forze nemiche con tutte le armi e gadget trovate esplorando con attenzione il vasto mondo di gioco che caratterizza Halo Infinite.

Pur essendo stato rinviato più volte negli scorsi mesi, ricordiamo che il multiplayer cooperativo verrà aggiunto entro la fine del 2022 tramite un aggiornamento gratuito, accessibile quindi a tutti i possessori del gioco senza dover sborsare un centesimo in più. Per quanto riguarda altri potenziali contenuti in arrivo, secondo un leaker Halo Infinite starebbe per ricevere la personalizzazione cross-core, con i giocatori che sarebbero dunque liberi di impostare la propria armatura a piacimento senza essere limitati a indossare solo pezzi dello stesso set.

Nel frattempo si è ipotizzato che la carenza di mappe multiplayer per Halo Infinite sia dovuto alla guerra in Ucraina, sebbene manchi una conferma ufficiale in tal senso.