Halo Infinite: la campagna co-op e nuovi contenuti arriveranno molto presto

Sembrava che per lo stato dei lavori di Halo Infinite non ci fosse mai un lieto fine: dopo l'annuncio dell'addio di Bonnie Ross a 343 Industries, l'utenza ha pensato che ci fossero tempi bui in arrivo per Halo Infinite ed i contenuti per il supporto post-lancio del gioco.

Tuttavia, mentre gli utenti si dilettavano a creare mappe fan made a tema cyberpunk nella modalità forgia e non solo, sono giunte delle nuove notizie per i futuri contenuti che approderanno sull'ultima iterazione dell'IP di Microsoft: La campagna Co-Op arriverà nel mese di novembre 2022. Però, oltre la feature più richiesta dai fan, sarà possibile anche rigiocare le missioni della campagna principale con questa nuova ondata di contenuti.

A partire dal mese di novembre verranno aggiunti 24 nuovi obiettivi, insieme all'aggiunta di 420 gamerscore addizionali. Le nuove aggiunte potranno richiedere la partecipazione di altri giocatori, fino ad un massimo di tre, o potranno essere completate in single player. Ci si appresta a rimettere piede nel fantastico mondo di Halo Infinite, anche grazie alla tanto richiesta aggiunta del "Mission Replay", la quale permetterà di rigiocare le missioni che costituiscono l'offerta videoludica dell'ultimo capitolo di Halo e, soprattutto, permetteranno di completare il gioco al 100% con più facilità.

Le missioni aggiunte sono varie e numerose e al loro completamento si potranno ottenere numerosi elementi fondamentali per creare un arsenale perfetto. Qualora foste interessati a vedere nel dettaglio i contenuti che verranno forniti al loro completamento, in calce alla notizie troverete il link al sito ufficiale dedicato ad Halo Infinite. Master Chief sta per tornare, più forte che mai e pronto a farci rivivere una grande avventura.