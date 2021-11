Halo Infinite, la campagna co-op e la Forgia sono state rinviate, conferma 343 Industries

Le preoccupazioni dei fan e della stampa, alla fine, si sono rivelate più che fondate: il prolungamento della Stagione 1 di Halo Infinite ha fatto slittare in avanti anche il lancio della campagna cooperativa e della Forgia.

Lo scorso mese di agosto, i ragazzi di 343 Industries hanno deciso di posticipare il lancio della campagna cooperativa e della Forgia dopo la pubblicazione di Halo Infinite, fissando le due modalità, rispettivamente, per la Stagione 2 e la Stagione 3. Pochi giorni fa, quando è stato messo a disposizione il multiplayer gratis di Halo Infinite in Beta, abbiamo tuttavia scoperto del prolungamento della Stagione 1 di ben due mesi: ciò significa che non finirà a marzo come prevedevano i piani iniziali, bensì a maggio 2022.

Ciò ha indirettamente causato un ulteriore posticipo per la campagna cooperativa e per la Forgia, dal momento che restano ancora previste per la Stagione 2 e la Stagione 3, rispettivamente. A confermarlo è stato il capo dei creativi di 343 Industries nel corso di una chiacchierata con Eurogamer, Joseph Staten: "Sì, abbiamo esteso la stagione 1. Quindi i nostri obiettivi restano quelli di prima, con campagna cooperativa prevista per la Stagione 2 e la Forgia per la Stagione 3. Questi sono gli obiettivi, ma non possiamo ancora fornire date precise al momento poiché, come stiamo vedendo con la la Beta multiplayer, altre cose potrebbero divenire prioritarie".

In altre parole, nella migliore delle ipotesi, non vedremo la campagna cooperativa prima di maggio 2022. I piani, come spiegato da Staten, potrebbero subire ulteriori stravolgimenti.