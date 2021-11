Halo Infinite: campagna co-op e Forgia in ritardo con l'estensione della Stagione 1?

Con la pubblicazione della Beta multiplayer online gratis per PC e Xbox, 343 Industries ha approfittato dell'occasione per annunciare che la Stagione 1 di Halo Infinite sarà prolungata di due mesi rispetto alle precedenti previsioni, e durerà così fino a maggio 2022.

Come suggerito da GameSpot, questa decisione potrebbe comportare il rinvio di alcuni contenuti e modalità attese con l'arrivo della Stagione 2, che giocoforza arriverà ad una data differente rispetto alle originali previsioni di 343 Industries.

Lo studio di Microsoft aveva ad esempio specificato che la modalità co-op per la campagna sarebbe arrivata proprio in concomitanza della seconda Season, e non è da escludere che questa possa essere stata rimandata dopo l'estensione della Stagione di esordio di Halo Infinite. Lo stesso dicasi per la modalità Forgia, già prevista dopo il lancio della Season 2, e probabilmente posticipata dagli sviluppatori. In ogni caso, onde evitare possibili conclusioni affrettate, sarà bene attendere ulteriori chiarimenti da parte di Microsoft.

Nell'attesa di saperne di più, la Beta multiplayer online di Halo Infinite sta facendo sfaceli su Steam, dove ha abbondantemente superato i 150.000 giocatori nel giro di pochissime ore, diventando il quarto titolo più giocato sulla piattaforma. Sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli riguardo ai contenuti attualmente presenti nel multiplayer online di Halo Infinite.