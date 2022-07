Halo Infinite, la campagna co-op non avrà il matchmaking: usate LFG e Discord, dice Xbox

Durante la nostra prova della campagna cooperativa di Halo Infinite, attualmente in fase di testing nell'ambito del programma Insider, abbiamo messo in evidenza alcuni limiti, come l'assenza del drop-in e la "moltiplicazione dei Master Chief". Oggi, da Microsoft, è arrivata un'ulteriore precisazione, anch'essa poco piacevole.

A quanto pare, la campagna co-op di Halo Infinite sarà sprovvista del supporto al matchmaking. La mancanza, già evidente durante l'attuale fase di test, non verrà dunque colmata quando la modalità verrà messa a disposizione ufficialmente per tutti i giocatori. A confermarlo è stata la stessa Microsoft in un comunicato inviato alla redazione di GamesRadar+.

Per aggirare il problema, i ragazzi di Xbox suggeriscono ai videogiocatori di utilizzare la funzione LFG (Looking For Groups) e/o approfittare della nuova integrazione con la chat vocale di Discord. Non è ben chiaro come una chat vocale possa aiutare a trovare nuovi compagni, però l'antifona è piuttosto chiara: i giocatori di Halo Infinite dovranno affidarsi a soluzioni esterne al gioco per poter trovare nuovi amici con i quali condividere l'avventura di Master Chief.