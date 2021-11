Halo Infinite, in attesa della Campagna: ecco il cortometraggio italiano in Unreal Engine

Con la Beta multiplayer di Halo: Infinite disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, è tempo di tornare a vestire i panni di Spartan per affrontare nuovi scontri in compagnia.

Entusiasti per il lancio a sorpresa del contenuto, anche se anticipato da molteplici indiscrezioni, gli appassionati della serie sci-fi si sono riversati senza esitazioni sui server di gioco. Un vero e proprio assalto, che ha portato oltre 200.000 giocatori su Halo: Infinite sul solo Steam. Con tali cifre, l'avventura firmata da 343 Industries ha già superato il volume di pubblico di New World, il nuovo MMO degli Amazon Game Studios.

Grazie a questo gradito antipasto, i giocatori PC, Xbox One e Xbox Series X|S avranno modo di alleviare l'attesa che ancora li separa dal debutto ufficiale di Halo: Infinite, in programma per il prossimo 8 dicembre 2021. E sull'onda dell'entusiasmo, non mancano di fare la propria comparsa in rete omaggi di ogni tipo indirizzati allo Spartan 117. Tra questi ultimi, troviamo anche un breve cortometraggio realizzato in Unreal Engine. Firmata dal regista e videomaker italiano Carlos Milite, la creazione dedicata a Master Chief è disponibile direttamente in apertura a questa news.



In chiusura, ricordiamo che in occasione dell'evento celebrativo del ventesimo anniversario Xbox è stato presentato anche il primo teaser per la serie TV di Halo.