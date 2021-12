Halo Infinite: la Campagna è troppo difficile? Ecco i 'segreti del mestiere' di Spartan

Con l'ormai avvenuto lancio della Campagna di Halo Infinite, i curatori del blog ufficiale di Xbox.com pubblicano un interessante approfondimento che svela i "segreti del mestiere" che tutti gli emuli di Master Chief dovrebbero conoscere prima di cimentarsi nelle sfide dell'esperienza singleplayer del kolossal FPS.

A farci da Cicerone in questo viaggio è Will Tuttle, responsabile del "blog istituzionale" di Xbox Wire, con una lista piena di consigli e, perché no, trucchi per chi sta riscontrando delle difficoltà nel portare avanti la Campagna di Halo Infinite. Si parte ovviamente dal Grappleshot, l'equipaggiamento inedito più duttile a disposizione di Master Chief per esplorare Zeta Halo.

A detta di Tuttle, il rampino di Halo Infinite non serve solo per volare ma anche per moltiplicare il potenziale offensivo di John-117, consentendogli ad esempio di reperire i nuclei esplosivi sparsi per la mappa, rompere la guardia di un Reietto munito di scudo e obbligare un nemico di alto rango a bloccarsi temporaneamente sul posto. Con il giusto tempismo, un attacco in mischia compiuto con l'ausilio del Grappleshot consente a Master Chief di generare una potente onda d'urto capace di stordire i nemici nelle immediate vicinanze.

Col passare delle ore di gioco, lo Spartan interpretato dagli utenti deve fronteggiare minacce sempre più grandi e, con esse, schiere sempre più arcigne di avversari: per questo, il responsabile di Xbox Wire consiglia agli appassionati di migliorare le statistiche e le capacità del proprio alter-ego attraverso la conquista degli avamposti che imperlano il paesaggio di Zeta Halo. Solo attraverso la conquista di queste installazioni, infatti, si possono ricevere bonus nelle abilità e, soprattutto, delle opzioni aggiuntive per la propria base operativa avanzata, come la possibilità di richiamare veicoli corazzati.

Chi sta tentando di completare la campagna di Halo Infinite a livello Eroico o Leggendario, inoltre, deve necessariamente conoscere e sfruttare i punti deboli di ogni tipologia di nemico da incrociare sul campo di battaglia. Solo attraverso l'utilizzo combinato delle armi a energia o a proiettili, come pure degli esplosivi, ci si può ricavare un varco nelle difese nemiche da cui sorprendere e colpire le schiere fuggenti di avversari.

In calce alla notizia trovate il link all'articolo di Xbox Wire che descrive con dovizia di particolari le strategie da attuare per avere la meglio contro gli sgherri alieni di Escharum, ma prima vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione della Campagna di Halo Infinite.