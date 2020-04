Halo Infinite, tra campagna, durata e missioni secondarie: emerge un nuovo rumor

Come noto, Halo: Infinite approderà su Xbox One e Xbox Series X nel corso degli ultimi mesi dell'anno, andando a inaugurare l'approdo della saga sulla next-gen.

Al momento non si hanno certezze sulla data di lancio del gioco né di quella della nuova console: da settimane, peraltro, il team di 343 Industries lavora in condizioni di smart working a causa del Coronavirus, condizione che ha spinto Phil Spencer in persona a commentare eventuali rischi di ritardi per Halo: Infinite. Per ora, ad ogni modo, non vi sono su questo fronte novità particolari: caso diverso per le caratteristiche del titolo, protagoniste di un un presunto leak apparso sulle pagine del noto forum 4chan.

Nono sempre attendibile, quest'ultimo ha in passato accolto informazioni veritiere su Pokémon Spada e Scudo, ma, in linea generale, invitiamo a particolare cautela nei casi di rumor scatenatesi dalle sue pagine. Secondo quanto riferito, Halo: Infinite includerebbe 25 missioni principali, da giocare tutte nei panni di Master Chief. A queste si affiancherebbero inoltre 35 missioni secondarie, da affrontare con altri personaggi, tra i quali vengono citati Kelly, Linda, Jerome e molti altri. Secondo il presunto leak, entrambe sarebbero accessibile dal menu principale, con le secondarie che vanno ad aggiungersi alle opzioni selezionabili man mano che vengono sbloccate nel corso dei capitoli dell'avventura principale. Complessivamente si stimano un totale di 20 ore per la Campagna e ulteriori 15 per le side quest. Completato il gioco, si aggiunge, sarà possibile usufruire di una Modalità Esplorazione, con cui avventurarsi tra le aree di gioco.



Ribadiamo che al momento si tratta di informazioni assolutamente non ufficiali.