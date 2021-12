Halo Infinite, una campagna eccezionale: Master Chief è in gran forma

Dopo avervi proposto la nostra recensione del comparto multiplayer di Halo: Infinite, è finalmente giunto il momento di tornare a vestire i panni dello Spartan 117.

Il nostro Francesco Fossetti ha infatti trascorso gli ultimi giorni in compagnia della Campagna principale dell'opera Microsoft. Attesissimo, soprattutto dopo il rinvio di ben un anno, il comparto narrativo di Halo: Infinite si appresta a presentarsi al pubblico di appassionati, con un Day One fissato per martedì 8 dicembre. Alla vigilia dell'appuntamento, siamo pronti a condividere il nostro giudizio sulla produzione di 343 Industries e sul ritorno in scena dell'intramontabile Master Chief.

Tra tradizione e svolta open world, Halo: Infinite mette in scena una narrazione di alto livello, che ha saputo convincere la Redazione. Al netto di alcune imperfezioni, la produzione degli Xbox Game Studios accompagna infatti con efficacia gli appassionati in una nuova epopea spaziale. Con l'umanità ormai allo stremo, la minaccia degli Esiliati è sempre più concreta e opprimente. Per cercare di ribaltare gli equilibri, l'unica speranza è proprio Master Chief: per scoprire tutti i dettagli sull'esclusiva Microsoft, vi rimandiamo alla nostra video recensione di Halo: Infinite. Come sempre, trovate il filmato in apertura di news e sul Canale YouTube di Everyeye.



La Campagna di Halo: Infinite esordisce su Xbox One, Xbox Series X|S e, al Day One, nel catalogo Xbox Game Pass.