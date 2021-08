Halo Infinite, niente Campagna alla Gamescom: 343 spiega perché e rassicura i fan

Dopo aver promesso che la Campagna di Halo: Infinite sarà mostrata prima del lancio del gioco, il team di 343 Industries torna a discutere dello stato dei lavori della nuova avventura di Master Chief.

A prendere la parola è Joseph Staten, Head of Creative presso il team Microsoft, che ha voluto rassicurare il pubblico sull'assenza della campagna principale del gioco dal palco della Gamescom 2021. Il volto di 343 Industries ha in particolar modo evidenziato come al momento gli sviluppatori siano impegnati nelle operazioni di rifinitura del titolo, che dovrà risultare perfettamente ottimizzato tanto per le Xbox One originali quanto per i PC con componenti hardware di ultima generazione.

In questa fase, evidenzia Staten, confezionare trailer, Demo o estratti di gameplay sottrarrebbe importanti risorse alle operazioni di correzione di bug attualmente in corso per la Campagna di Halo: infinite. Al momento, l'Head of Creative è impegnato in una run all'insegna del completismo, con l'obiettivo di testare ogni missione principale e secondaria, recuperando qualsiasi collezionabile e non solo. "Non importa quanto ci giochi, - garantisce Staten - Halo: Infinite resta alla base incredibilmente divertente". Pur ansioso di mostrare nuovo materiale, il team per ora preferisce non perdere la concentrazione e procedere con i lavori di rifinitura, per poter offrire un prodotto eccellente in occasione del Day One.



La data di lancio di Halo: Infinite, lo ricordiamo, è fissata per il prossimo 8 dicembre 2021 su Xbox One, Xbox Series X|S e PC.