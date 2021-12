Halo Infinite Campagna: un glitch sblocca la cooperativa, ma corrompe i salvataggi

Incuranti del pericolo di essere bannati, di dire addio agli oggetti sbloccati in multiplayer o di dover rinunciare ai propri file di salvataggio, diversi utenti del forum di Reddit affermano di essere riusciti a scoprire un glitch che sblocca l'accesso alla cooperativa nella Campagna di Halo Infinite.

Nata quasi per scherzo tra i membri del subreddit di Halo riavviato dopo il lockdown per tossicità online, la sfida per sbloccare la coop a schermo condiviso nella campagna di Halo Infinite ha coinvolto un numero sempre maggiore di utenti in questi ultimi giorni, per poi giungere a conclusione con la scoperta del glitch che possiamo ammirare nelle clip a fondo articolo.

A giudicare da quanto spiegato dai membri del subreddit di Halo, per poter attivare la modalità splitscreen nella Campagna di Infinite basta eseguire in sequenza alcuni semplici passaggi che richiedono, ad esempio, l'avvio del singleplayer dopo essersi disconnessi da Xbox Live e l'utilizzo di un controller supplementare per aggiungere un secondo utente nel proprio Fireteam. Il sistema escogitato dai frequentatori di Reddit è stato testato dalla redazione di GameSpot e, a quanto pare, sembra funzionare, seppur con molte limitazioni e delle "spiacevoli controindicazioni".

Il glitch della cooperativa, infatti, obbliga il secondo giocatore a esplorare Zeta Halo senza HUD, rende impossibile reclamare le basi avanzate degli Esiliati e, soprattutto, determina il blocco del gioco in caso di morte di Master Chief e del suo "clone coop". Il problema più grave nell'utilizzo di questo glitch è però rappresentato dalla corruzione dei salvataggi, un pericolo che sembra farsi sempre più concreto in funzione del tempo di gioco trascorso in split-screen.

Il nostro consiglio, quindi, non può che essere quello di evitare ogni tentativo di attivazione del glitch e di attendere l'arrivo dell'aggiornamento gratuito che abiliterà in via ufficiale la cooperativa a schermo condiviso nella Campagna di Halo Infinite. Sulla scorta delle ultime indicazioni offerte da 343 Industries, l'update in questione dovrebbe essere disponibile nel corso del 2022, si presume dopo maggio contestualmente all'atteso aggiornamento che sancirà l'arrivo della Forgia di Halo Infinite.